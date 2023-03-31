Форвард «Брюинз» в драке с хоккеистом «Коламбуса» с первого удара уложил соперника на лёд

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 2:1 в овертайме.
В середине второго периода прямо с вбрасывания началась драка между нападающим «Бостона» Трентом Фредериком и хоккеистом «Коламбуса» Лэйном Педерсоном. Впрочем, схватка завершилась мгновенно — после первого же удара Фредерика хоккеист «Блю Джекетс» рухнул на лёд. Судьи моментально остановили драку и отвели игроков в штрафные боксы. Арбитры попросили Педерсона пройти в раздевалку, чтобы пройти обследование на предмет возможного сотрясения мозга.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.
«Бостон» стал обладателем Президентского кубка и установил новый клубный рекорд по победам в регулярном чемпионате НХЛ (58).
- 31 марта 2023
-
14:00
-
13:30
-
12:55
-
12:30
-
12:07
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
09:50
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:33
-
08:12
-
07:42
-
07:25
-
07:00
-
06:52
-
06:33
-
06:19
-
06:18
-
06:07
-
06:03
-
05:47
-
05:38
-
04:58
-
04:39
-
04:38
-
04:35
-
04:29
-
03:24
- 30 марта 2023
-
23:35
-
23:10
-
22:40