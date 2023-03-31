Форвард «Брюинз» в драке с хоккеистом «Коламбуса» с первого удара уложил соперника на лёд

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 2:1 в овертайме.

В середине второго периода прямо с вбрасывания началась драка между нападающим «Бостона» Трентом Фредериком и хоккеистом «Коламбуса» Лэйном Педерсоном. Впрочем, схватка завершилась мгновенно — после первого же удара Фредерика хоккеист «Блю Джекетс» рухнул на лёд. Судьи моментально остановили драку и отвели игроков в штрафные боксы. Арбитры попросили Педерсона пройти в раздевалку, чтобы пройти обследование на предмет возможного сотрясения мозга.

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«Бостон» стал обладателем Президентского кубка и установил новый клубный рекорд по победам в регулярном чемпионате НХЛ (58).