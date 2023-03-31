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Cеребряного призёра Олимпийских игр-2018 могут дисквалифицировать на четыре года за допинг

Cеребряного призёра Олимпийских игр-2018 могут дисквалифицировать на четыре года за допинг
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Серебряному призёру Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в составе сборной Германии Яннику Зайденбергу грозит дисквалификация на четыре года за употребление допинга, сообщает BR24.

Зайденберг был отстранен от игр за немецкий клуб «Ред Булл Мюнхен» в текущем сезоне. По данным источника, в допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы запрещённого вещества дегидроэпиандростерон — анаболико-андрогенный стероид.

39-летний хоккеист отрицает обвинения в употреблении допинга и ссылается на врача команды. Национальное антидопинговое агентство Германии начало расследование в отношении доктора. Зайденберг намерен подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Германии.

Опытный хоккеист провёл 954 матча в чемпионате Германии и принял участие в 169 встречах за свою национальную сборную. Напомним, в финале ОИ-2018 сборная Германии уступила сборной России со счётом 3:4 в овертайме.

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