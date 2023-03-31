Брент Бёрнс вошёл в первую десятку защитников по голам в истории НХЛ

Защитник «Каролины» Брент Бёрнс забил гол в матче с «Детройтом» (2:3). Эта заброшенная шайба стала 241-й в карьере 38-летнего хоккеиста.

Благодаря этому голу Бёрнс обошел Роба Блэйка (240) и вышел на 10-е место в истории НХЛ среди защитников по голам. Бёрнс отстаёт от расположившегося на девятом месте Брайана Литча на шесть голов. Лидером списка защитников-снайперов является Рэй Бурк с 410 голами. Отметим, что по очкам Бёрнс занимает 15-е место с 832 (241+591) очками.

В текущем сезоне на счету Бёрнса 74 матча, в которых защитник набрал 55 очков — забросил 14 шайб и отдал 41 результативную передачу. Канадец проводит первый сезон в составе «Харрикейнз». Предыдущие 11 сезонов защитник выступал за «Сан-Хосе Шаркс».