Плющев: Овечкин — не тот экспресс, который тянет всю команду

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев считает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин делает всё возможное, чтобы помочь своей команде попасть в плей-офф. «Вашингтон» проиграл шесть матчей из последних семи и сохраняет лишь математические шансы на плей-офф. За шесть матчей до конца регулярки «Кэпиталз» отстают от зоны плей-офф на семь очков.
«Этот сезон выдался для Александра тяжёлым. Он потерял отца. Это всегда сказывается на моральном и физическом состоянии человека. К тому же были травмы. Я не считаю, что этот сезон выдался неудачным для Овечкина. Он сделал для команды и для себя самого всё, что мог. «Вашингтон» не попадает в плей-офф? На то есть более веские причины. Тренерскому штабы есть над чем задуматься. Овечкин — не тот экспресс, который тянет всю команду. Он наиболее яркая часть своей команды, и делает для неё всё, что может.
Сможет ли Овечкин преодолеть отметку в 50 шайб в этом сезоне? Честно говоря, не люблю прогнозировать. Я считаю, что заслуга любого игрока заключается в создании опасных моментов у ворот соперника и в их реализации. Овечкин это делает. А статистикой пусть занимаются специализированные люди», — цитирует Плющева BetOn.
На счету Овечкина в текущем сезоне 72 (42+30) очка в 70 матчах. Следующий матч «Вашингтон» проведёт дома 2 апреля с «Рейнджерс».
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