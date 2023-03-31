Козлов: я понимал, что мог бы сделать по-другому, и не исключал вариант увольнения

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, что не исключал вариант своего увольнения после поражения в серии первого раунда Кубка Гагарина с «Адмиралом» в шести матчах. Напомним, руководство уфимского клуба объявило о продлении контрактов со всем тренерским штабом на следующий сезон КХЛ.

«Я не исключал такой вариант. В тот момент себе я задал вопрос: а всё ли я сделал, что мог? Да, я понимал, что мог бы сделать по-другому, уже исходя из нашей ситуации. Но на тех этапах, и через что мы шли с командой, я сделал всё, что мог. Уволят, значит уволят. Я получил бы опыт. Так расценивал ситуацию. Кусать локти и говорить, что надо было так и этак, уже всё – поезд ушёл. Любое решение я бы принял с уважением. Жизнь хоккейного тренера – она особенная. Тебя действительно могут уволить в любой момент», — цитирует Козлова официальный сайт КХЛ.

Прошедший сезон стал первым для Козлова в роли главного тренера «Салавата Юлаева». Регулярный Фонбет Чемпионат КХЛ уфимский клуб завершил на втором месте в таблице Восточной конференции.