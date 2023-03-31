Новый глава НХЛПА: мы будем ладить с Беттмэном, пока он будет соглашаться со мной

Новый лидер профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш пошутил насчёт выстраивания отношений с комиссионером лиги Гэри Беттмэном.

«У нас будут прекрасные отношения, пока комиссионер Беттмэн будет соглашаться со всем, что я говорю (смеётся). Главное – это взаимоуважение. Пока оно есть, будет прекрасная возможность двигаться вперёд. Мы оба с этим согласны. Но я представляю игроков.

Игроки много спрашивали о моём стиле работы. В первую очередь я хочу познакомиться со всеми членами профсоюза и понять их. Хочу, чтобы мы часто виделись, а не говорили только один раз в год», – приводит слова Уолша TSN.

Срок действия текущего коллективного соглашения между лигой и профсоюзом истекает в 2026 году.

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