Щитов: в серии с «Авангардом» на стороне «Ак Барса» опыт Билялетдинова и харизма Радулова

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов выделил сильные стороны команд в серии финала Восточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом».
«Сложно назвать фаворита. У «Ак Барса» было много перелётов, но, думаю, команда имела достаточно времени для того, чтобы отдохнуть. Кроме того, на стороне казанцев колоссальный тренерский опыт Зинэтулы Билялетдинова и харизма Александра Радулова. Мне трудно сказать, кто кого обыграет в этой паре.
У «Авангарда» очень классное, креативное и быстрое нападение. Полагаю, что оно доставит много неудобств «Ак Барсу». Многое будет зависеть от того, как у Казани сыграет вратарь Билялов», — цитирует Щитова «РБ Спорт».
Первый матч серии пройдёт завтра, 1 апреля, в Казани. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.
- 31 марта 2023
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