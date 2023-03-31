Кинг: в «Металлурге» у нас был тренер по ОФП, мы называли его Доктор Смерть

Бывший главный тренер «Металлурга» Дэйв Кинг рассказал о тренере по физподготовке в магнитогорском клубе.

«Был у нас [в «Металлурге»] тренер по ОФП, и, когда мы отправились на турнир в Германию, он не мог поехать вместе с нами. Я спросил почему, мне ответили, что не могут получить для него паспорт, потому что он нарушил какие-то правила, когда работал с русскими легкоатлетами.

Каждое утро игроки должны были принимать какие-то добавки, и это было уморительно. Дело в том, что тренер всем раздавал таблетки, клал прямо в рот. И когда он отходил, все их выплёвывали. У Игоря Королёва в шкафчике стояла огромная банка с этими таблетками, которые он должен был пить, но ни одной не выпил.

Мы называли его Доктор Смерть. Меня не пускали в его медкабинет и в тренажёрный зал, без понятия вообще, что там происходило», — сказал Кинг в подкасте Spittin’ Chiclets.

Полное интервью с Кингом читайте на «Чемпионате»: