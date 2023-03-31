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Дыняк: не считаю, что Знарок был плохим тренером для «Ак Барса», раздолбайства не было

Дыняк: не считаю, что Знарок был плохим тренером для «Ак Барса», раздолбайства не было
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Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк не смог объяснить причин плохой игры казанской команды под руководством Олега Знарка. До момента увольнения тренера «Ак Барс» одержал лишь 16 побед в 36 матчах.

«Какого-то объяснения нет. Просто у нас был спад. Как и у многих команд. У нас он пришёлся на октябрь. Но в конце года пришёл Зинэтула Билялетдинов и направил в нужное русло нашу энергию. Указал нам на наши ошибки, разобрал их. И мы стали лучше.

Но я не считаю, что Олег Знарок был плохим тренером. Он, как и Билялетдинов, замечательный специалист, выигравший чемпионат мира, Олимпиаду и несколько Кубков Гагарина. Не могу сказать, что нам не нравилось работать под его руководством. Не было никакого раздолбайства. Просто бывают ситуации, когда не идёт. И ничего не получается с этим сделать. До сих пор в толк не могу взять, где был корень проблем», — приводят слова Дыняка «Известия».

Напомним, «Ак Барс» отправил Знарка в отставку с поста главного тренера 2 декабря 2022 года из-за неудовлетворительных результатов.

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