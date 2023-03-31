Дыняк: не считаю, что Знарок был плохим тренером для «Ак Барса», раздолбайства не было

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк не смог объяснить причин плохой игры казанской команды под руководством Олега Знарка. До момента увольнения тренера «Ак Барс» одержал лишь 16 побед в 36 матчах.

«Какого-то объяснения нет. Просто у нас был спад. Как и у многих команд. У нас он пришёлся на октябрь. Но в конце года пришёл Зинэтула Билялетдинов и направил в нужное русло нашу энергию. Указал нам на наши ошибки, разобрал их. И мы стали лучше.

Но я не считаю, что Олег Знарок был плохим тренером. Он, как и Билялетдинов, замечательный специалист, выигравший чемпионат мира, Олимпиаду и несколько Кубков Гагарина. Не могу сказать, что нам не нравилось работать под его руководством. Не было никакого раздолбайства. Просто бывают ситуации, когда не идёт. И ничего не получается с этим сделать. До сих пор в толк не могу взять, где был корень проблем», — приводят слова Дыняка «Известия».

Напомним, «Ак Барс» отправил Знарка в отставку с поста главного тренера 2 декабря 2022 года из-за неудовлетворительных результатов.