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Защитник «Айлендерс» прокомментировал своё состояние после мощнейшего силового Овечкина

Защитник «Айлендерс» прокомментировал своё состояние после мощнейшего силового Овечкина
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Канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Адам Пелеч прокомментировал своё состояние после жёсткого силового приёма российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Во встрече регулярного чемпионата НХЛ 37-летний капитан «столичных» произвёл мощный силовой приём против хоккеиста «островитян». После него Пелеч ударился спиной о борт площадки и покривился от боли.

«Пелеч говорит, что он в полном порядке», — говорится в сообщении журналиста Стефена Рознера.

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Отметим, что Пелеч также принял участие в утренней тренировке «Айлендерс».

Напомним, в ночь с 29 на 30 марта в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 после серии послематчевых буллитов.

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