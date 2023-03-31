«Ванкувер» подписал контракт с бывшим вратарём КХЛ

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин объявил о подписании контракта с 22-летним белорусским вратарём Никитой Толопило, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Отмечается, что с голкипером подписан контракт новичка сроком на два года.

Последние два сезона Толопило провёл во второй шведской хоккейной лиге, выступая за «Сёдертелье». В завершившемся чемпионате голкипер принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата, в которых одержал 28 побед при коэффициенте надёжности 2.10 и 92,4% отражённых бросков. Кроме того, белорус провёл шесть матчей плей-офф, выиграв лишь два из них и в среднем за встречу отражая 92% бросков.

Отметим, что в сезонах-2019/2020 и 2020/2021 Толопило суммарно сыграл шесть матчей в КХЛ за минское «Динамо».