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Вайсфельд: у нынешнего формата плей-офф есть минус — одни и те же клубы играют между собой

Вайсфельд: у нынешнего формата плей-офф есть минус — одни и те же клубы играют между собой
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Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказал своё мнение относительно того, каким должен быть плей-офф КХЛ.

«В последнее время развернулась дискуссия относительно «перекрёстного» плей-офф. Откровенно говоря, я особой разницы не вижу, просто есть некие преимущества как у одного варианта, так и у другого. Мне кажется, всё-таки у прежнего варианта преимущества более существенные, существуют некие дерби, допустим, «Салават Юлаев» — «Ак Барс» или «Металлург» с «Авангардом». Просто болельщикам это более интересно. С другой стороны, понятно, что есть некий минус, потому что одни и те же команды играют между собой. Допустим, пять лет подряд в финале Западной конференции играют ЦСКА и СКА. Но это тенденция только на Западе, на Востоке ситуация другая. Но всё равно по большому счёту особой разницы между двумя этими схемами я не вижу», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

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