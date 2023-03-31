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Овечкин после силового приёма против Коула вернулся на скамейку запасных с гримасой боли

Овечкин после силового приёма против Коула вернулся на скамейку запасных с гримасой боли
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин применил жёсткий силовой приём против американского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Иэна Коула в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В одном из эпизодов второго периода 37-летний капитан «столичных» запрессинговал игрока обороны «молний» в чужой зоне. Овечкин применил силовой приём против Коула, в результате чего оба хоккеиста упали на лёд. Вернувшись на скамейку запасных, нападающий «Вашингтона» сел с заметной гримасой боли на лице.

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Напомним, в Тампе на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:1.

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