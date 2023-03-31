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Макдэвид вышел на четвёртое место по количеству голов за сезон за последние 29 лет

Макдэвид вышел на четвёртое место по количеству голов за сезон за последние 29 лет
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (2:0). Для канадского форварда этот гол стал 61-м в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2023, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кейн (Драйзайтль, Ямамото) – 19:08 (5x5)   2:0 Макдэвид – 43:53 (4x5)

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Макдэвид вышел на единоличное четвёртое место по количеству шайб, заброшенных в рамках одного сезона за последние 29 лет — с чемпионата-1993/1994. Капитан «Эдмонтона» обогнал Павла Буре (1993/1994), Стивена Стэмкоса (2010/2011) и Остона Мэттьюса (2021/2022) — у всех по 60 голов.

Больше за 29 лет забили только Яромир Ягр (62 в сезоне-1995/1996), Александр Овечкин (65 в сезоне-2007/2008) и Марио Лемье (69 в сезоне-1995/1996).

Напомним, в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева сумели добиться победы со счётом 2:0.

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