Макдэвид вышел на четвёртое место по количеству голов за сезон за последние 29 лет

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (2:0). Для канадского форварда этот гол стал 61-м в нынешнем сезоне.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Макдэвид вышел на единоличное четвёртое место по количеству шайб, заброшенных в рамках одного сезона за последние 29 лет — с чемпионата-1993/1994. Капитан «Эдмонтона» обогнал Павла Буре (1993/1994), Стивена Стэмкоса (2010/2011) и Остона Мэттьюса (2021/2022) — у всех по 60 голов.

Больше за 29 лет забили только Яромир Ягр (62 в сезоне-1995/1996), Александр Овечкин (65 в сезоне-2007/2008) и Марио Лемье (69 в сезоне-1995/1996).

Напомним, в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева сумели добиться победы со счётом 2:0.