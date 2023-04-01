Тренер «Ванкувера» отреагировал на решение Кузьменко отказаться от участия в ЛГБТ-акции

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет прокомментировал решение российского нападающего Андрея Кузьменко отказаться от участия в ЛГБТ-акции перед матчем с «Калгари Флэймз». Игроки «косаток» проведут раскатку перед встречей регулярного чемпионата НХЛ в радужных джерси.

«Это его выбор, семья — я не буду вникать в это, потому что мы не знаем, что происходит по другую сторону. Я уважаю его решение», — цитирует Токкета Vancouver City News.

Ранее тренер «Кэнакс» сообщил, что в акции примут участие все хоккеисты, кроме Кузьменко.

Напомним, в ночь с 31 марта на 1 апреля в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» «Ванкувер» примет «Калгари». Встреча начнётся в 5:00 мск. Кузьменко стал шестым хоккеистом, отказавшимся от участия в акции.