«Рейнджерс» проиграли «Баффало» в овертайме
Поделиться
В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
Счёт в матче был открыт на 12-й минуте — отличился Джон-Джейсон Петерка, выведя «Сэйбрз» вперёд. На 28-й минуте Джордан Гринвей удвоил преимущество своей команды.
На 33-й минуте Каапо Какко сократил отставание «Рейнджерс». На 49-й минуте Адам Фокс восстановил равенство во встрече.
Нападающий «Баффало» Джефф Скиннер установил итоговый счёт в матче — 3:2 в пользу «Баффало».
«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел второе поражение подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2023, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Петерка (Козенс, Куинн) – 11:20 (5x5) 2:0 Гринвей (Миттельштадт, Далин) – 27:39 (5x5) 2:1 Какко (Хитил, Лафреньер) – 32:17 (5x5) 2:2 Фокс (Гудроу, Мотт) – 49:45 (5x5) 3:2 Скиннер (Миттельштадт, Пауэр) – 61:50 (3x3)
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
04:44
-
01:05
-
00:12
-
00:02
- 31 марта 2023
-
23:25
-
23:01
-
22:30
-
22:15
-
22:00
-
21:46
-
21:28
-
21:10
-
20:49
-
20:35
-
20:10
-
19:43
-
19:30
-
19:16
-
18:50
-
18:25
-
18:00
-
17:40
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:19
-
16:00
-
15:35
-
15:11
-
14:55
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
12:55
-
12:30
Партнерский контент