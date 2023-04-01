«Рейнджерс» проиграли «Баффало» в овертайме

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте — отличился Джон-Джейсон Петерка, выведя «Сэйбрз» вперёд. На 28-й минуте Джордан Гринвей удвоил преимущество своей команды.

На 33-й минуте Каапо Какко сократил отставание «Рейнджерс». На 49-й минуте Адам Фокс восстановил равенство во встрече.

Нападающий «Баффало» Джефф Скиннер установил итоговый счёт в матче — 3:2 в пользу «Баффало».

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел второе поражение подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.