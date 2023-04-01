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«Рейнджерс» проиграли «Баффало» в овертайме

«Рейнджерс» проиграли «Баффало» в овертайме
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте — отличился Джон-Джейсон Петерка, выведя «Сэйбрз» вперёд. На 28-й минуте Джордан Гринвей удвоил преимущество своей команды.

На 33-й минуте Каапо Какко сократил отставание «Рейнджерс». На 49-й минуте Адам Фокс восстановил равенство во встрече.

Нападающий «Баффало» Джефф Скиннер установил итоговый счёт в матче — 3:2 в пользу «Баффало».

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел второе поражение подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2023, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Петерка (Козенс, Куинн) – 11:20 (5x5)   2:0 Гринвей (Миттельштадт, Далин) – 27:39 (5x5)   2:1 Какко (Хитил, Лафреньер) – 32:17 (5x5)   2:2 Фокс (Гудроу, Мотт) – 49:45 (5x5)   3:2 Скиннер (Миттельштадт, Пауэр) – 61:50 (3x3)
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