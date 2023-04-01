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Передача Кузьменко не спасла «Ванкувер» от поражения в результативном матче с «Калгари»

Передача Кузьменко не спасла «Ванкувер» от поражения в результативном матче с «Калгари»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флеймз». Волевую победу в результативном матче одержали гости со счётом 5:4 в овертайме.

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей на гол Элиаса Петтерссона в большинстве. Главным героем матча стал форвард «Калгари» Тайлер Тоффоли, ставший автором дубля, в том числе забив победный гол в овертайме. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров результативными действиями не отметился, проведя четыре силовых приёма.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2023, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 5
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Гарланд – 08:30 (5x5)   2:0 Петтерссон (Хьюз, Кузьменко) – 20:36 (5x4)   2:1 Тоффоли (Манджапане) – 22:55 (5x5)   2:2 Коулман (Баклунд, Стечер) – 29:00 (5x5)   3:2 Макдонаф (Дрис, Студничка) – 32:12 (5x5)   3:3 Стечер (Кадри, Дюбе) – 35:52 (5x5)   4:3 Бовиллье (Оман, Майерс) – 36:06 (5x5)   4:4 Юбердо (Ханифин, Уигар) – 56:47 (5x4)   4:5 Тоффоли (Баклунд, Уигар) – 63:27 (3x3)

Отметим, что «Калгари» по ходу матча уступали и смогли сравнять счёт в конце третьего периода и вырвать победу в важнейшем для них матче в борьбе за место в плей-офф.

В паралельном матче «Даллас» в гостях обыграл «Аризону» со счётом 5:2. Главным героем матча стал нападающий «Старз» Джейсон Робертсон, набравший четыре очка и признанный первой звездой встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2023, суббота. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Линделль, Робертсон) – 01:23 (5x5)   1:1 Вялимяки (Келлер, Бойд) – 05:32 (5x4)   2:1 Мэки (Бойд, Фишер) – 15:14 (5x5)   2:2 Хинц (Хейсканен, Робертсон) – 20:53 (5x5)   2:3 Робертсон (Хинц, Хейсканен) – 39:38 (5x5)   2:4 Бенн (Робертсон, Хейсканен) – 44:56 (5x4)   2:5 Доми (Линделль) – 58:59 (en)
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