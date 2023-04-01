Передача Кузьменко не спасла «Ванкувер» от поражения в результативном матче с «Калгари»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флеймз». Волевую победу в результативном матче одержали гости со счётом 5:4 в овертайме.

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей на гол Элиаса Петтерссона в большинстве. Главным героем матча стал форвард «Калгари» Тайлер Тоффоли, ставший автором дубля, в том числе забив победный гол в овертайме. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров результативными действиями не отметился, проведя четыре силовых приёма.

Отметим, что «Калгари» по ходу матча уступали и смогли сравнять счёт в конце третьего периода и вырвать победу в важнейшем для них матче в борьбе за место в плей-офф.

В паралельном матче «Даллас» в гостях обыграл «Аризону» со счётом 5:2. Главным героем матча стал нападающий «Старз» Джейсон Робертсон, набравший четыре очка и признанный первой звездой встречи.