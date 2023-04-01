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«Ванкувер» повторил клубный антирекорд 36-летней давности

«Ванкувер» повторил клубный антирекорд 36-летней давности
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз». Волевую победу в результативном матче одержали гости со счётом 5:4 в овертайме.

Отметим, что после первого периода «косатки» вели со счётом 2:0, однако позволили сопернику перевести игру в овертайм, где точный бросок Тайлера Тоффоли принёс победу «огонькам». «Ванкувер» потерпел уже девятое поражение в текущем сезоне в матче, по ходу которого «Кэнакс» вели минимум в две шайбы, сообщает Sportsnet. Этот результат является повторением клубного антирекорда, установленного в сезоне-1986/1987.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2023, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 5
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Гарланд – 08:30 (5x5)   2:0 Петтерссон (Хьюз, Кузьменко) – 20:36 (5x4)   2:1 Тоффоли (Манджапане) – 22:55 (5x5)   2:2 Коулман (Баклунд, Стечер) – 29:00 (5x5)   3:2 Макдонаф (Дрис, Студничка) – 32:12 (5x5)   3:3 Стечер (Кадри, Дюбе) – 35:52 (5x5)   4:3 Бовиллье (Оман, Майерс) – 36:06 (5x5)   4:4 Юбердо (Ханифин, Уигар) – 56:47 (5x4)   4:5 Тоффоли (Баклунд, Уигар) – 63:27 (3x3)

«Ванкувер» занимает 12-е место в таблице Западной конференции НХЛ, отставая от зоны плей-офф на 12 очков за семь матчей до конца регулярки.

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