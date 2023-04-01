«Ванкувер» повторил клубный антирекорд 36-летней давности

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз». Волевую победу в результативном матче одержали гости со счётом 5:4 в овертайме.
Отметим, что после первого периода «косатки» вели со счётом 2:0, однако позволили сопернику перевести игру в овертайм, где точный бросок Тайлера Тоффоли принёс победу «огонькам». «Ванкувер» потерпел уже девятое поражение в текущем сезоне в матче, по ходу которого «Кэнакс» вели минимум в две шайбы, сообщает Sportsnet. Этот результат является повторением клубного антирекорда, установленного в сезоне-1986/1987.
«Ванкувер» занимает 12-е место в таблице Западной конференции НХЛ, отставая от зоны плей-офф на 12 очков за семь матчей до конца регулярки.
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