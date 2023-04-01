Капризов посетил матч НБА между «Миннесотой» и «Лос-Анджелес Лейкерс»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов посетил матч регулярного чемпионата НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в матче одержали гости со счётом 123:111.
Капризов занял место в первом ряду и получил в подарок от талисмана «Тимбервулвз» майку местной баскетбольной команды со своей фамилией и игровым номером 97.
Фото: соцсети «Миннесоты»
Напомним, Капризов восстанавливается от травмы, полученной в матче с «Виннипег Джетс» 9 марта. В той встрече защитник «реактивных» Логан Стэнли неудачно сыграл против лидера «дикарей», навалившись на него. Возвращение россиянина на лёд ожидается ближе к началу плей-офф НХЛ.
В текущем сезоне на счету Капризова 74 (39+35) очка в 65 матчах в составе «Миннесоты».
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