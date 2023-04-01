Дыняк — о Тамбиеве: привил мне характер в спорте. Он многим ребятам дал шанс

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк рассказал о роли главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева в своей карьере. Форвард выступал под руководством специалиста в МХЛ и ВХЛ.

«Если сказать честно, без громких слов, то это тренер, который привил мне характер в спорте, потому что был момент в жизни, когда я уже, наверное, отчаялся. Ведь меня тогда, в 2015 году, в 18 лет выгнали из СКА. И Тамбиев меня взял, так сказать, под своё крыло. Он многим ребятам дал шанс. Под его началом они заиграли в хоккей. Леонид Григорьевич — требовательный тренер, человек, который всегда старается добиваться своих целей. Ему неважно, какой перед ним игрок. Он смотрит на твой характер. Если видит, что у тебя есть характер и ты можешь им грамотно пользоваться, то Тамбиев максимально тебе доверится. Он направил меня в нужное русло.

Имею в виду отношение к работе? Да, правильно настраивал людей, говорил им, как нужно работать. И строил коллектив, который будет биться до конца. Наверное, за счёт этого у него получилось и в ВХЛ выиграть два трофея с питерским «Динамо» и «Сарыаркой», и сейчас в КХЛ хорошо работать с «Адмиралом».

Многие упрекают его за скучный, схематичный хоккей? Он говорил нам: «Есть зона обороны и средняя зона — там выполняете то, что я вам говорю. А в зоне атаки вы должны творить, делать всё сами, но постоянно должен быть игрок, который вас страхует», – цитирует Дыняка «Известия».

«Ак Барс» в полуфинале Восточной конференции КХЛ обыграл «Адмирал» в шести матчах. Первый матч финала Востока с «Авангардом» казанский клуб проведёт сегодня, 1 апреля. Начало матча в Казани — в 17:00 мск.