Каменев — о финале Запада со СКА: оба клуба не любят друг друга, это будет дерби

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев поделился ожиданиями от предстоящей серии финала Западной конференции КХЛ с СКА. Армейские клубы сыграют между собой в финале Запада в пятый раз подряд.

«Все понимают, что сыграли много игр. Думаю, даже в регулярном чемпионате столько не играют через день. Тренера всё это понимают, поэтому дали втягивающую нагрузку. Кому-то нужно поработать, кто-то из ребят ушёл быстрее. Думаю, каждый из нас сам знает, как лучше подходить к восстановлению.

СКА особенный соперник? Скажу так, что оба клуба друг друга не любят. Отсюда всегда такие плотные, боевые матчи. Одним словом — это будет дерби. Есть ли усталость? Не устал, от таких игр идёт интерес к нашему чемпионату. Думаю, болельщикам тоже интересно.

Перекрёстный плей-офф? Может быть, было бы интересно провести в подобном формате, когда играет Запад против Востока. Не знаю, есть плюсы, есть минусы. Не могу что-то решать в этом вопросе», — цитирует форварда пресс-служба ЦСКА.

Первый матч серии пройдёт в Санкт-Петербурге завтра, 2 апреля. Начало матча — в 17:00 мск.