Пашков: «Салават Юлаев» спасёт не Хо-Сэнг, а вратарь уровня Федотова

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил вратарские бригады оставшихся участников плей-офф КХЛ, а также отдельно отметил проблемы в этой линии у уфимского «Салавата Юлаева».

«В «Ак Барсе» на стабильный уровень вышел Билялов, но всё-таки пока это средний голкипер. Хорошо использовал фактор тренерского доверия его визави Демченко из «Авангарда», но и в Омске вратарская линия — отнюдь не сильнейшая.

В ЦСКА до сих пор много вопросов по Рейдеборну. Да, шесть матчей из семи с «Локомотивом» швед провёл нормально, но большой работы у него всё-таки не было. Армейская серия — вот что станет для Рейдеборна тестом. Но я совсем не удивлён, что пошли разговоры о возвращении из армии Федотова — в прошлом сезоне он был на голову выше Рейдеборна. В СКА имеется неплохо сбалансированная бригада — Николаев — Подъяпольский. Но и она пока не прошла проверки таким мощным соперником, как ЦСКА. Будем делать выводы после армейского дерби, это лучший тест.

В Уфе молодой и небесталанный состав, но в атаке нет ни мастеров, ни легионеров уровня Умарка. Без хорошего вратаря «Салавату» можно даже не мечтать о повторении нынешнего результата в виде второго места в конференции. Ежов был неплох в регулярке, но не выручил в плей-офф, а у Кареева весь год прошёл в перепадах, когда неплохие матчи сменяли провальные.

Логично, что Уфа вроде бы не оставляет Кареева и может сохранить Ежова. Но большим приоритетом клуба на рынке обязан стать первый номер. Уфу спасёт не загадочный форвард Хо-Сэнг, которого всем на смех, говорят, переподписывают, а голкипер уровня Федотова. Который, если не ошибаюсь, несколько лет назад как раз и был в системе «Салавата», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

Отметим, что на данный момент Федотов проходит службу в рядах ВС РФ. Недавно руководство армейского клуба заявило о готовности рассмотреть возвращение Федотова в ЦСКА по завершении его службы в армии. Напомним, хоккеист был задержан 1 июля 2022 года в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы.