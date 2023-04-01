Капитан «Авангарда» Шарипзянов сообщил, примет ли он участие в первом матче с «Ак Барсом»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, примет ли он участие в первом матче финала Восточной конференции с «Ак Барсом». Матч пройдёт сегодня, 1 апреля, в Казани. Начало матча — в 17:00 мск.

«Самочувствие нормальное. Буду играть сегодня или нет, будет известно только вечером перед матчем. Готовимся в рабочем режиме. Все эти дни я катался. Без шайбы, но катался. Так что свои физические кондиции я не растерял.

Уже идёт третий раунд Кубка Гагарина, все вошли в этот вязкий, плотный хоккей. Соперник играл тягучие серии с «Нефтехимиком» и «Адмиралом». Казань — хорошая команда, за счёт мастерства и опыта они их обыграли. Это будет хорошая битва. Надо выходить и делать свою работу, и всё у нас будет хорошо.

Им стоит опасаться наших нападающих. У нас есть некоторые форварды, которые лишний раз не будут бросать, как та же «Сибирь», которая бросала со всех точек неопасные броски. Наши ребята подходили ближе к воротам и наносили броски, поэтому мы меньше бросали по воротам, но по опасным моментам большинство игр мы выиграли», — цитирует Шарипзянова пресс-служба омского клуба.

Напомним, капитан омичей получил порез руки в самом конце четвёртого матча серии полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Металлургом» и пропустил несколько тренировок команды.