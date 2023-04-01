Буше — о финале Востока с «Ак Барсом»: эта серия будет более упорная, чем предыдущая

Нападающий «Авангарда» Рид Буше оценил предстоящую серию финала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом». Первый матч серии пройдёт сегодня, 1 апреля, в Казани. Начало матча — в 17:00 мск.

«У них хорошая команда, у нас хорошая команда, так что нас ждёт интересная серия. Пожалуй, она будет более упорная, чем предыдущая. Ждём старта с предвкушением.

Думаю, серия будет идти на равных. Каждая команда будет стараться ловить противника на ошибках. Кто допустит меньше ошибок, тот и победит. У них есть габаритные игроки, мастеровитые ребята. Думаю, хоккей будет более силовым по сравнению с регуляркой. Мы к этому готовы, от этого всё будет зависеть», — цитирует нападающего пресс-служба омского клуба.

В предыдущем раунде плей-офф «Авангард» всухую обыграл магнитогорский «Металлург». Предыдущие три серии с «Ак Барсом» остались за омской командой, в том числе прошлогодний четвертьфинал Востока.