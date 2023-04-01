Николишин: у ЦСКА больше ребят с яйцами, чем у СКА. По совокупности они сейчас сильнее

Чемпион мира-1993 Андрей Николишин считает, что у ЦСКА больше шансов на победу в серии плей-офф финала Западной конференции КХЛ со СКА. Специалист объяснил, почему считает московских армейцев фаворитами серии.

«Четыре подряд семиматчевых серии ЦСКА и четыре победы в них? У них есть опыт игр таких. Характер есть. В первую очередь мужской характер, который позволяет держать удар в любых ситуациях. Посмотрите, кто лидер ЦСКА и как выступили те, кто должен был вести за собой команды соперников, — всё станет понятно. Дело же не в том, кто забил, а кто ведёт команду за собой. Тот же Плотников, тот же Светлаков, тот же Карнаухов, тот же Нестеров, Диц — это ребята с яйцами, в любом моменте они не стушуются и сыграют.

А кто был у противника? Любую серию берём из этих семиматчевых. Хоть прошлогодний СКА, хоть финал с «Магниткой», хоть «Северсталь», хоть «Локо». Кого можно выделить, допустим, из Ярославля по седьмой игре? Хоккей же надо смотреть глубже, не только кто забивает и отдаёт. Важно, кто выигрывает ключевые единоборства, как выигрывает, какой характер они несут. Вот ездили всю серию тыкались Мисюль с Карнауховым, и где в конце кто из них оказался?

Аргументов у СКА особо и нет? Вдлинную, считаю, недостаточно. На каком-то этапе они могут в чём-то переигрывать, но когда придёт пора решающих матчей и надо будет проявлять себя — будет очень сложно. Кто из Питера сможет сыграть под серьёзным давлением? Уверен, что Гусев и Яшкин, — а дальше кто? По совокупности ЦСКА сейчас сильнее», — цитирует Николишина «РБ Спорт».

Первый матч серии состоится завтра, 2 апреля, в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 17:00 мск. Это будет пятая подряд серия между этими командами в финале Запада. В прошлом сезоне в семи матчах сильнее оказались хоккеисты ЦСКА.