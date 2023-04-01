Прошкин рассказал, скажутся ли на «Ак Барсе» перелёты во Владивосток в серии с «Адмиралом»

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин не считает, что два перелёта во Владивосток в серии с «Адмиралом» повлияли на физическое состояние хоккеистов «Ак Барса». Также Прошкин поделился ожиданиями от серии финала Восточной конференции КХЛ с «Авангардом».
«Я думаю, на «Ак Барсе» не скажутся перелёты во втором раунде. Они же не дотянули до седьмого матча, как ЦСКА. Большинство – сильная сторона «Авангарда». Казани нужно меньше удаляться.
Игра в неравных составах всегда была важна в плей-офф. Главное — не пропускать в меньшинстве и не удаляться по глупости, а также использовать численное преимущество. У обеих команд хорошие спецбригады большинства. И игра вратарей тоже будет важна. Не скажу, что «Авангард» — фаворит. Шансы в первых играх будут равны. Я, например, буду болеть за «Ак Барс»!» — цитирует Прошкина «РБ Спорт».
Первый матч серии пройдёт сегодня, 1 апреля, в Казани. Начало матча — в 17:00. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 1 апреля 2023
-
15:51
-
15:30
-
15:02
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:05
-
11:40
-
11:15
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:10
-
08:55
-
08:36
-
08:17
-
05:39
-
04:44
-
01:05
-
00:12
-
00:02
- 31 марта 2023
-
23:25
-
23:01
-
22:30
-
22:15
-
22:00
-
21:46
-
21:28