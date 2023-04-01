Прошкин рассказал, скажутся ли на «Ак Барсе» перелёты во Владивосток в серии с «Адмиралом»

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин не считает, что два перелёта во Владивосток в серии с «Адмиралом» повлияли на физическое состояние хоккеистов «Ак Барса». Также Прошкин поделился ожиданиями от серии финала Восточной конференции КХЛ с «Авангардом».

«Я думаю, на «Ак Барсе» не скажутся перелёты во втором раунде. Они же не дотянули до седьмого матча, как ЦСКА. Большинство – сильная сторона «Авангарда». Казани нужно меньше удаляться.

Игра в неравных составах всегда была важна в плей-офф. Главное — не пропускать в меньшинстве и не удаляться по глупости, а также использовать численное преимущество. У обеих команд хорошие спецбригады большинства. И игра вратарей тоже будет важна. Не скажу, что «Авангард» — фаворит. Шансы в первых играх будут равны. Я, например, буду болеть за «Ак Барс»!» — цитирует Прошкина «РБ Спорт».

Первый матч серии пройдёт сегодня, 1 апреля, в Казани. Начало матча — в 17:00. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.