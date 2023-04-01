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У нескольких игроков «Толпара» — положительные допинг-тесты, их могут отстранить на 4 года

У нескольких игроков «Толпара» — положительные допинг-тесты, их могут отстранить на 4 года
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Несколько хоккеистов МХК «Толпар» сдали положительные допинг-тесты в ходе плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, сообщает «Спорт-экспресс».

Имена игроков не называются, однако отмечается, что им грозит до четырёх лет дисквалификации.

Напомним, «Толпар» в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 занял шестое место в Восточной конференции с названием «Золотой» Молодёжной хоккейной лиги, набрав 60 очков в 50 матчах. Уфимский клуб попал в плей-ин, где в трёх матчах выбил пермский «Молот» (2-1). В первом раунде плей-офф «Толпар» встречался со «Стальными Лисами» и смог выиграть серию в четырёх встречах — 3-1. В четвертьфинальной стадии уфимцы попали на «Омских Ястребов», которым проиграли в четырёх матчах — 1-3.

Отметим, что «Толпар» является фарм-клубом «Салавата Юлаева».

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