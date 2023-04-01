Черкас: игровых козырей у СКА больше, они могут переиграть ЦСКА

Бывший вратарь и тренер СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас высказал мнение о предстоящем финале Западной конференции СКА — ЦСКА.

«СКА против ЦСКА — это, безусловно, знаковое противостояние нашей лиги. Но все прошлые матчи сейчас значения не имеют, важно только настоящее. В финале Запада сыграют первое и второе место по итогам регулярного чемпионата — здесь всё логично. Да, в этом году многие команды преподнесли сюрпризы, те же «Адмирал» или «Северсталь». Уже можно смело говорить, что сезон особенный и необычный, что многие прошлые закономерности не работают. Я жду новую веху развития армейского дерби — резвый, атакующий, системный СКА против более ровного ЦСКА. У москвичей за плечами две семиматчевые серии, они вполне могли выдохнуться.

Фактор домашней площадки может сыграть в этой серии огромную роль. СКА очень ярко играет перед своими болельщиками, команда чувствует, что Петербург всем сердцем болеет за неё. Соперник тут неважен, зритель идёт на СКА. Весной наш город буквально живёт хоккеем — тысячи людей приходят в фан-зоны и на открытые тренировки, многие ездят на выездные матчи. Такая сумасшедшая энергия не может не помогать игрокам выкладываться на льду на 200%. Мне кажется, и чисто игровых козырей у петербуржцев больше, они могут именно переиграть ЦСКА, да и в силовой борьбе точно не уступят», — сказал Черкас «Чемпионату».