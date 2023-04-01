«Нефтехимик» расторг контракт с капитаном и рекордсменом КХЛ по заблокированным броскам

«Нефтехимик» в официальном телеграм-канале объявил о расторжении соглашения с 28-летним капитаном и защитником Кириллом Воробьёвым.

Отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.

«От имени клуба и всех болельщиков мы благодарим Капитана за игру! Желаем только успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Напомним, Воробьёв выступал за «Нефтехимик» с сезона-2020/2021 и, как отмечает пресс-служба клуба, «в каждом проявлял себя бесстрашным бойцом». За эти годы в нижнекамской команде защитник принял участие в 145 встречах в рамках регулярных чемпионатов КХЛ и Кубка Гагарина, записав на свой счёт 21 (9+12) балл. В сезоне-2022/2023 Воробьёв стал рекордсменом КХЛ по количеству заблокированных бросков за один чемпионат, побив достижение Вилле Покки, который в сезоне-2019/2020 161 раз блокировал броски.