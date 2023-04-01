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«Авангард» сравнял счёт в матче с «Ак Барсом» за три секунды до конца третьего периода

«Авангард» сравнял счёт в матче с «Ак Барсом» за три секунды до конца третьего периода
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В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит первый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает омский «Авангард». После третьего периода счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

К концу третьего периода казанцы выигрывали со счётом 2:1. Омичи заменили вратаря на шестого полевого игрока. За 52 секунды до конца периода Кирилл Семёнов получил удаление за выброс шайбы, и команды начали играть «шесть на четыре». Под занавес игрового времени Владимир Ткачёв перевёл шайбу на правый фланг, где Иван Телегин, подстроившись под шайбу, сделал прострел на пятачок. Оттуда Корбан Найт в касание отправил шайбу в ворота, сравняв счёт за три секунды до конца периода.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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