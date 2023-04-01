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«Ак Барс» забил «Авангарду» победный гол первым же броском в овертайме

«Ак Барс» забил «Авангарду» победный гол первым же броском в овертайме
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
01 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кагарлицкий (А. Радулов, Войнов) – 02:57 (5x4)   2:0 Кагарлицкий (Шипачёв, Войнов) – 31:06 (5x5)   2:1 Найт (Бродхёрст, Береглазов) – 49:51 (5x4)   2:2 Найт (Телегин, Ткачёв) – 59:57 (6x4)   3:2 Панюков (Семёнов, Журавлёв) – 62:14 (5x5)

«Ак Барс» забил решающий гол первым же броском в дополнительное время. Шайбу забросил Кирилл Панюков. Всего за стартовый матч серии казанцы нанесли 23 броска: шесть — в первом периоде, по восемь — во втором и третьем, один — в овертайме. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова забили три гола.

«Авангард», в свою очередь, бросил 28 раз: четыре — в первом периоде, 12 — во втором, 11 — в третьем, а также ещё единожды — в овертайме.

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