«Ак Барс» забил «Авангарду» победный гол первым же броском в овертайме

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).

«Ак Барс» забил решающий гол первым же броском в дополнительное время. Шайбу забросил Кирилл Панюков. Всего за стартовый матч серии казанцы нанесли 23 броска: шесть — в первом периоде, по восемь — во втором и третьем, один — в овертайме. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова забили три гола.

«Авангард», в свою очередь, бросил 28 раз: четыре — в первом периоде, 12 — во втором, 11 — в третьем, а также ещё единожды — в овертайме.