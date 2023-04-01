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«Авангард» проиграл в плей-офф впервые со 2 марта, ни разу не уступив в основное время

«Авангард» проиграл в плей-офф впервые со 2 марта, ни разу не уступив в основное время
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
01 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кагарлицкий (А. Радулов, Войнов) – 02:57 (5x4)   2:0 Кагарлицкий (Шипачёв, Войнов) – 31:06 (5x5)   2:1 Найт (Бродхёрст, Береглазов) – 49:51 (5x4)   2:2 Найт (Телегин, Ткачёв) – 59:57 (6x4)   3:2 Панюков (Семёнов, Журавлёв) – 62:14 (5x5)

Для «Авангарда» это поражение стало вторым в нынешнем плей-офф и первым со 2 марта. Тогда омичи уступили «Сибири» в первой встрече серии со счётом 1:2 в овертайме. После этого подопечные Михаила Кравца ни разу не уступали, выиграв восемь матчей подряд. Четыре победы «Авангард» одержал в серии первого раунда с «Сибирью» (4-1). Серию полуфинала Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом» омичи выиграли всухую — 4-0.

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