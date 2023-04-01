«Авангард» проиграл в плей-офф впервые со 2 марта, ни разу не уступив в основное время

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).

Для «Авангарда» это поражение стало вторым в нынешнем плей-офф и первым со 2 марта. Тогда омичи уступили «Сибири» в первой встрече серии со счётом 1:2 в овертайме. После этого подопечные Михаила Кравца ни разу не уступали, выиграв восемь матчей подряд. Четыре победы «Авангард» одержал в серии первого раунда с «Сибирью» (4-1). Серию полуфинала Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом» омичи выиграли всухую — 4-0.