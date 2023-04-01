Билялетдинов: я уже не помню, что было три года назад, — настолько древний стал!

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в первом матче финала Востока с «Авангардом» (3:2 ОТ, 1-0).
«Игра неплохая, начали неплохо. Соперник здорово играл в атаке, создавал нам сложности в обороне. Забили неплохо в большинстве, в контратаке, но удаления нас подвели. Хорошо, что овертайм мы так завершили.
В таких матчах удаляться нельзя. Мы говорим об этом постоянно. Бывают такие случаи. Панюков не забил в пустые ворота? Я не видел эту ситуацию. Мне неудобно было смотреть. Но вроде он в штангу попал. Он старается, играет так, как мы просим, я им доволен. Мы понимаем, что удаляться нельзя. Они здорово используют большинство, разыгрывают его.
Удаление Семёнова? По игре к нему нет вопросов, а то, что случилось, бывает, он с лёта случайно выбросил шайбу. Я уже не помню, что было три года назад. Я настолько древний стал! Никаких воспоминаний нет. Лучевникова не было, так как он у нас заболел», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 1 апреля 2023
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