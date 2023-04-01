Радулов эмоционально отреагировал на гол «Авангарда», переведший матч в овертайм

Российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов эмоционально отреагировал на второй гол «Авангарда», забитый за три секунды до завершения третьего периода первой встречи финальной серии Восточной конференции. Благодаря этому омичи перевели матч в овертайм.

Сначала Радулов внимательно смотрел на лёд, однако после гола что-то эмоционально высказал. Затем нападающий пошёл в раздевалку, едва не ударив свою клюшку о стенку.

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Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0). «Ак Барс» повёл в серии — 1-0.