Тренер Кошечкина: Вася играл бы в НХЛ на уровне Василевского и Шестёркина

Бывший тренер вратарей тольяттинской «Лады» Андрей Болсуновский поделился мнением о своём воспитаннике Василии Кошечкине. Наставник рассказал, мог бы голкипер заиграть в Национальной хоккейной лиге.

«Заиграл бы Василий в НХЛ? Конечно. Не сомневаюсь в этом! Высокие вратари ценятся в НХЛ. Вася играл бы на уровне Василевского и Шестёркина. Проблем бы никаких не было. Возможно, чуть-чуть поработали бы над техникой. Хоккей там быстрее, выше мастерство исполнителей. Но к этому просто надо привыкнуть. Вася бы справился.

Сам Василий говорил, что НХЛ не была мечтой всей его жизни, какие цели он ставил, когда молодым заходил в «Ладу»? Сначала хотел попасть в основную команду, потом – заиграть первым вратарём. Когда закрепился, сразу мечтал стать основным. Кто такой третий вратарь? На тренировке ему махнут рукой: «Пойдём сюда, поменяешь меня». Василия это не устраивало. Хорошо, что Пётр Ильич давал много дополнительной работы. Но всё равно не сильно приятно, когда ты только третий. Тогда Васю приглашали в «Авангард» вторым вратарём. Но я ему говорил: «Надо подождать. Как только станешь первым, отношение к тебе изменится». С «Ладой» он выиграл бронзовые и серебряные медали в качестве второго-третьего вратаря. Потом выиграл Континентальный кубок. В решающем матче обыграли клуб из Швейцарии со счётом 1:0. Дальше — сборная. Выше и выше. Всю карьеру он ставил высокие цели, не останавливался. Это стремление настоящего спортсмена. Жена Васи, как я знаю, в меру строгая. Она помогала ему. Вася становился дисциплинированнее. Всегда важен порядок дома и уют. Вася — настоящий спортсмен. Единственное — его нельзя обижать», — приводит слова Болсуновского «Спорт-экспресс».

Отметим, что Кошечкин всю карьеру провёл в России. Голкипер был задрафтован клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2002 году под общим 233-м номером. За карьеру Кошечкин поиграл за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и «Металлург». В магнитогорском клубе вратарь суммарно провёл 11 лет, включая отрезок с 2013 по 2023 год. Кошечкин выигрывал Олимпиаду в 2018 году и чемпионат мира в 2009-м, а также дважды становился обладателем Кубка Гагарина — в 2014 и 2016 году.