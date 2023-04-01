Нападающий системы «Вашингтона» рассказал об «эффекте Овечкина»

Нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» Сэм Анас, выступающий за «Херши Бирс» в АХЛ, поделился мнением о российском капитане «столичных» Александре Овечкине. Хоккеист также рассказал об «эффекте Овечкина».

«Многие мои друзья, став старше, стали жалеть, что не играли в хоккей. Всё из-за успехов «Вашингтона». Поэтому сейчас появляется всё больше игроков из округа Колумбия в студенческих и профессиональных командах. Думаю, это всё «эффект Ови», — приводит слова Анаса NBC Sports Capitals в «Твиттере».

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 42 шайбы и отдал 30 результативных передач, суммарно набрав 72 очка. Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 72 голов.