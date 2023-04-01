Вратарь «Вашингтона» — о встрече с юным фанатом: уверен, он и Ови никогда не забудут этого

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен высказался о встрече с 14-летним болельщиком Нейтом Весселом, а также об эмоциях фаната от знакомства с Александром Овечкиным. В начале марта юноша два дня провёл с «Кэпс», принял участие в тренировке и даже посидел на матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (10 марта, 2:3 Б) на скамейке запасных.

«Я думаю, что весь опыт, когда он выходил на лёд в стартовом составе и катался рядом с Ови, был действительно крутым. Я имею в виду, что это опыт, который, я уверен, Ови и он никогда не забудут», — приводит слова Линдгрена официальный сайт «Кэпиталз».

Напомним, Вессел родился с пороком сердца, этот недуг потребовал трёх операций на открытом сердце. Встреча фаната с хоккеистами «Вашингтона» изначально должна была состояться в 2020 году, но её пришлось отменить из-за коронавируса. В начале марта 2023 года 14-летнему Весселу всё же удалось исполнить мечту — он провёл два дня с «Кэпиталз», поучаствовал в тренировке и даже посидел на скамейке запасных во время матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (10 марта, 2:3 Б).