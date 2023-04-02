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Тренер из США: если вы не станете фанатом Овечкина, увидев его, бьётся ли ваше сердце?

Тренер из США: если вы не станете фанатом Овечкина, увидев его, бьётся ли ваше сердце?
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Тренер школьной команды «ДеМата» из Вашингтона Тони Маколей поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Если вы посмотрите на Алекса Овечкина хотя бы 10 минут и не станете фанатом, надо проверить, бьётся ли ваше сердце. Успехи «Вашингтона» привели к росту хоккея в регионе. Это потрясающе. Что касается Овечкина, то подражание — высшая форма лести», — приводит слова Маколея официальная страница NBC Sports Capitals в «Твиттере».

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 42 шайбы и отдал 30 результативных передач, суммарно набрав 72 очка. Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 72 голов.

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