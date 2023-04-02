Тренер из США: если вы не станете фанатом Овечкина, увидев его, бьётся ли ваше сердце?
Поделиться
Тренер школьной команды «ДеМата» из Вашингтона Тони Маколей поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«Если вы посмотрите на Алекса Овечкина хотя бы 10 минут и не станете фанатом, надо проверить, бьётся ли ваше сердце. Успехи «Вашингтона» привели к росту хоккея в регионе. Это потрясающе. Что касается Овечкина, то подражание — высшая форма лести», — приводит слова Маколея официальная страница NBC Sports Capitals в «Твиттере».
Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 42 шайбы и отдал 30 результативных передач, суммарно набрав 72 очка. Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 72 голов.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 апреля 2023
-
13:15
-
12:52
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:13
-
07:50
-
07:47
-
07:38
-
07:33
-
07:17
-
07:00
-
06:58
-
06:52
-
06:36
-
06:23
-
05:59
-
05:26
-
04:48
-
04:44
-
04:41
-
04:40
-
04:31
-
03:56
Партнерский контент