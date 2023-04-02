Ким Вайсс: все дети в 2011-м пытались щёлкать, как Овечкин. Все хотят быть как он

Ким Вайсс, тренер юношеской команды «Мэриленд Блэк Бирс», поделилась мнением о влиянии российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на хоккей и на юных игроков.
«Я стала тренировать сразу после окончания школы, в 2011 году. Все [дети] в возрасте пяти-шести лет начали бросать в касание. Они открывались в «офисе», пытались щёлкнуть по воротам, потом прыгали на заградительное стекло, праздновали, как Ови после своих голов. Думаю, все ребята хотят быть как он», — приводит слова Вайсс NBC Sports Capitals в «Твиттере».
Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 42 шайбы и отдал 30 результативных передач, суммарно набрав 72 очка. Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 72 голов.
- 2 апреля 2023
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
12:52
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:13
-
07:50
-
07:47
-
07:38
-
07:33
-
07:17
-
07:00
-
06:58
-
06:52
-
06:36
-
06:23
-
05:59
-
05:26
-
04:48
-
04:44
-
04:41