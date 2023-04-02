Ким Вайсс: все дети в 2011-м пытались щёлкать, как Овечкин. Все хотят быть как он

Ким Вайсс, тренер юношеской команды «Мэриленд Блэк Бирс», поделилась мнением о влиянии российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на хоккей и на юных игроков.

«Я стала тренировать сразу после окончания школы, в 2011 году. Все [дети] в возрасте пяти-шести лет начали бросать в касание. Они открывались в «офисе», пытались щёлкнуть по воротам, потом прыгали на заградительное стекло, праздновали, как Ови после своих голов. Думаю, все ребята хотят быть как он», — приводит слова Вайсс NBC Sports Capitals в «Твиттере».

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 42 шайбы и отдал 30 результативных передач, суммарно набрав 72 очка. Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 72 голов.