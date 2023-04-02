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Журналист из США: когда Овечкин начал забивать по 50 голов, я увидел взрывной приток детей

Журналист из США: когда Овечкин начал забивать по 50 голов, я увидел взрывной приток детей
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Известный журналист The Athletic Тарик Эль-Башир рассказал о том, какое влияние оказал переезд российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на хоккей в округе Колумбия, где находится столица США. Форвард был задрафтован «Кэпс» в 2004 году, а перебрался в НХЛ в 2005-м.

«С момента приезда Алекса, с 2004 года, все знали, что это будет очень хороший игрок, что у него потенциал преобразующего игрока. Но с сезона-2006/2007, когда он начал забивать по 50 голов за сезон, я постоянно был на катках с сыном и своими глазами начал наблюдать взрывной приток [детей в хоккейные секции]», — приводит слова Эль-Башира официальная страница NBC Sports Capitals в «Твиттере».

Напомним, Овечкина выбрали под общим первым номером на драфте НХЛ в 2004 году. За 18 лет россиянин принял участие в 1344 матчах, в которых набрал 1482 (822+660) очка.

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