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Тренер из США: до Овечкина родители всегда говорили, что не позволят детям играть в хоккей

Тренер из США: до Овечкина родители всегда говорили, что не позволят детям играть в хоккей
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Тренер детского хоккейного клуба из округа Колумбия «Рестон Рэйдерз» Ларри Роу поделился мнением об эффекте, оказанном российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным на хоккей.

«Главное, что сделал Алекс, — легитимизировал хоккей. До Алекса родители всегда говорили, что не позволят своим детям играть в хоккей. Но Алекс показал всем радость хоккея и страсть к этому виду спорта. Каждый раз, когда он забивал, было сложно не заинтересоваться», — приводит слова Роу официальная страница NBC Sports Capitals в «Твиттере».

Овечкин проводит свой 18-й сезон в Национальной хоккейной лиге. Нападающий, задрафтованный «Вашингтоном» в 2004 году, присоединился к клубу в 2005-м. С тех пор Овечкин сыграл 1344 матчей, став рекордсменом среди россиян по количеству встреч в НХЛ. Форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (822 гола против 894).

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