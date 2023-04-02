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Гущин рассказал, где его семья будет следить за дебютом в НХЛ

Гущин рассказал, где его семья будет следить за дебютом в НХЛ
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Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Даниил Гущин, которому сегодня, 2 апреля, предстоит дебютировать в НХЛ, рассказал, что его семья будет следить за дебютом в НХЛ из дома. Об этом сообщил журналист Шенг Пенг со ссылкой на слова игрока.

Гущин был выбран «Сан-Хосе» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2020 году под общим 76-м номером. Нынешний сезон Данил проводил в фарм-клубе «Сан-Хосе Шаркс» в чемпионате АХЛ — «Сан-Хосе Барракуда».

В 61 матче регулярного чемпионата АХЛ Гущин набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «-20».

Гущин является воспитанником «Динамо» и ЦСКА. Вместе с юниорской сборной России Данил завоевал серебряные медали на чемпионате мира 2019 года.

«Сан-Хосе» занимает 14-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ в Западной конференции.

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