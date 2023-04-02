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Голы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс», у Василевского 38 сейвов

Голы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс», у Василевского 38 сейвов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей отличились российский защитник Михаил Сергачёв, Таннер Жанно, российский нападающий Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Также на счету Сергачёва и Кучерова по результативной передаче. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 17 сейвов. После четырёх пропущенных шайб его в воротах сменил Семён Варламов, который сделал 10 сейвов.

Таким образом, «Тампа» одержала третью победу подряд. «Айлендерс», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Сергачёв (Колтон, Рэддиш) – 17:53 (5x5)   2:0 Жанно (Белльмар, Коул) – 23:42 (5x5)   3:0 Кучеров (Пойнт, Сергачёв) – 29:57 (5x5)   4:0 Стэмкос (Рэддиш, Пойнт) – 31:45 (5x5)   5:0 Пойнт (Кучеров, Киллорн) – 53:26 (5x4)
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