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Голы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс», у Василевского 38 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей отличились российский защитник Михаил Сергачёв, Таннер Жанно, российский нападающий Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Также на счету Сергачёва и Кучерова по результативной передаче. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 17 сейвов. После четырёх пропущенных шайб его в воротах сменил Семён Варламов, который сделал 10 сейвов.

Таким образом, «Тампа» одержала третью победу подряд. «Айлендерс», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед кряду.