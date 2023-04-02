Голы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс», у Василевского 38 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
В составе победителей отличились российский защитник Михаил Сергачёв, Таннер Жанно, российский нападающий Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Также на счету Сергачёва и Кучерова по результативной передаче. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 17 сейвов. После четырёх пропущенных шайб его в воротах сменил Семён Варламов, который сделал 10 сейвов.
Таким образом, «Тампа» одержала третью победу подряд. «Айлендерс», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед кряду.
- 2 апреля 2023
-
05:26
-
04:48
-
04:44
-
04:41
-
04:40
-
04:31
-
03:56
-
03:46
-
02:41
-
00:56
-
00:40
- 1 апреля 2023
-
23:57
-
23:33
-
23:32
-
23:13
-
22:44
-
22:23
-
22:13
-
21:55
-
21:47
-
21:15
-
20:52
-
20:33
-
20:06
-
20:00
-
19:57
-
19:52
-
19:46
-
19:36
-
19:34
-
19:28
-
19:21
-
19:07
-
18:50
-
18:25