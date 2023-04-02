Шат-аут Самсонова принёс «Торонто» сухую победу в матче с «Оттавой»
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).
Счёт в матче был открыт на старте второго периода — отличился Майкл Бантинг, выведя «Торонто» вперёд. На 33-й минуте встречи Вильям Нюландер удвоил преимущество «Торонто» в счёте, а на 39-й минуте Радим Зогорна забросил третью шайбу для «Торонто» в этой встрече.
Больше заброшенных шайб в этом матче зрители не уивдели.
Российский голкипер «Торнто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов провёл весь матч и записал на свой счёт шат-аут, отразив 30 бросков из 30.
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