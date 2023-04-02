Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шат-аут Самсонова принёс «Торонто» сухую победу в матче с «Оттавой»

Шат-аут Самсонова принёс «Торонто» сухую победу в матче с «Оттавой»
Комментарии

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

Счёт в матче был открыт на старте второго периода — отличился Майкл Бантинг, выведя «Торонто» вперёд. На 33-й минуте встречи Вильям Нюландер удвоил преимущество «Торонто» в счёте, а на 39-й минуте Радим Зогорна забросил третью шайбу для «Торонто» в этой встрече.

Больше заброшенных шайб в этом матче зрители не уивдели.

Российский голкипер «Торнто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов провёл весь матч и записал на свой счёт шат-аут, отразив 30 бросков из 30.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Бантинг – 21:23 (5x5)   0:2 Нюландер (Керфут) – 32:56 (5x5)   0:3 Зогорна (Маккейб, Броди) – 38:09 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023