«Тампа» обеспечила себе выход в плей-офф и сыграет с «Торонто» в первом раунде

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
Благодаря этой победе «Тампа» обеспечила себе выход в плей-офф, заняв третью строчку в Атлантическом дивизионе с 96-ю очками. В первом раунде по правилам она встретится со второй командой своего дивизона — «Торонто Мэйпл Лифс», которая имеет в своём активе 100 очков. Ближайший преследователь — «Флорида Пантерз» уже не может догнать «Лайтнинг», имея отставание в 11 очков.
В предыдущем розыгрыше плей-офф обе команды также встретились в 1/4 финала конференций. Победу в серии одержала «Тампа» со счётом 4:3, а потом прошла до финала, где уступила Кубок Стэнли «Колорадо Эвеланш».
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