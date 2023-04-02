Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сергачёв вышел на второе место по ассистам за сезон в истории «Тампы» среди защитников

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Российский хоккеист Михаил Сергачёв отметился результативной передачей в третьем голе. С этой передачей он переместился на второе место по количеству ассистов за сезон среди всех защитников «Тампы» в истории.

Лучшие защитники «Лайтнинг» по количеству ассистов за сезон

1. Виктор Хедман — 65

2. Михаил Сергачёв — 50

3. Роман Гамрлик — 49

4. Дэн Бойл — 41

5. Райан Макдона — 37

По ходу третьего периода Михаил получил повреждение и не смог продолжить игру, покинув площадку. Характер и степень травмы защитника пока остаются неизвестными.