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Сергачёв вышел на второе место по ассистам за сезон в истории «Тампы» среди защитников

Сергачёв вышел на второе место по ассистам за сезон в истории «Тампы» среди защитников
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Сергачёв (Колтон, Рэддиш) – 17:53 (5x5)   2:0 Жанно (Белльмар, Коул) – 23:42 (5x5)   3:0 Кучеров (Пойнт, Сергачёв) – 29:57 (5x5)   4:0 Стэмкос (Рэддиш, Пойнт) – 31:45 (5x5)   5:0 Пойнт (Кучеров, Киллорн) – 53:26 (5x4)

Российский хоккеист Михаил Сергачёв отметился результативной передачей в третьем голе. С этой передачей он переместился на второе место по количеству ассистов за сезон среди всех защитников «Тампы» в истории.

Лучшие защитники «Лайтнинг» по количеству ассистов за сезон

1. Виктор Хедман — 65
2. Михаил Сергачёв — 50
3. Роман Гамрлик — 49
4. Дэн Бойл — 41
5. Райан Макдона — 37

По ходу третьего периода Михаил получил повреждение и не смог продолжить игру, покинув площадку. Характер и степень травмы защитника пока остаются неизвестными.

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