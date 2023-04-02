Сергачёв вышел на второе место по ассистам за сезон в истории «Тампы» среди защитников

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
Российский хоккеист Михаил Сергачёв отметился результативной передачей в третьем голе. С этой передачей он переместился на второе место по количеству ассистов за сезон среди всех защитников «Тампы» в истории.
Лучшие защитники «Лайтнинг» по количеству ассистов за сезон
1. Виктор Хедман — 65
2. Михаил Сергачёв — 50
3. Роман Гамрлик — 49
4. Дэн Бойл — 41
5. Райан Макдона — 37
По ходу третьего периода Михаил получил повреждение и не смог продолжить игру, покинув площадку. Характер и степень травмы защитника пока остаются неизвестными.
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