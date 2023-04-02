Андрей Василевский признан первой звездой матча с «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Все трое были выбраны из состава победителей. Первой звездой стал российский голкипер Андрей Василевский, совершивший по ходу матча 38 спасений.

Второй звездой стал канадский нападающий Брейден Пойнт, отличившийся заброшенной шайбой и двумя ассистами. Третья звезда — защитник Даррен Рэддиш, сделавший две результативные передачи.

Отметим, по хочу матча российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв получил повреждение и не смог продолжить матч.