Карлссон стал вторым защитником в XXI веке, сделавшим 70 голевых передач за регулярку НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» принимает «Сан-Хосе Шаркс». После двух периодов гости впереди — 4:1.
В составе «акул» к этому моменту двумя результативными передачами отметился шведский защитник Эрик Карлссон. Благодаря первой из них шведский хоккеист достиг отметки в 70 голевых передач в текущей регулярке НХЛ и стал лишь вторым защитником в XXI веке, отметившимся подобным достижением.
В нынешнем сезоне на счету 32-летнего Карлссона 93 (22+71) очка в 76 матчах чемпионата. В сезоне-2021/2022 швейцарский защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози сделал 73 голевые передачи. Таким образом, шведского защитника «Сан-Хосе» отделяет всего два ассиста от повторения лучшего результата этого столетия для игроков обороны.
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