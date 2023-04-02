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Главный тренер «Тампы» — о Василевском: он — лучший вратарь в мире

Главный тренер «Тампы» — о Василевском: он — лучший вратарь в мире
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Канадский тренер Джон Купер, возглавляющий «Тампа-Бэй Лайтнинг», прокомментировал очередной шат-аут российского вратаря Андрея Василевского в матче с «Айлендерс».

«Думаю, что мы ему помогли, и я думаю, что он это ценит. Мы считаем, что он лучший вратарь в мире, но даже лучшим вратарям в мире нужно, чтобы вы немного играли в защите, и мы это делаем», — заявил Купер после победного матча.

Напомним, по ходу матча в составе победителей отличились российский защитник Михаил Сергачёв, Таннер Жанно, российский нападающий Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Также на счету Сергачёва и Кучерова по результативной передаче. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков и был признан первой звездой встречи.

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