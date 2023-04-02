Макдэвид приблизился к рекорду Овечкина по голам в одной регулярке НХЛ в XXI веке

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Анахайм Дакс». Разгромную победу со счётом 6:0 одержали хозяева.

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился немецкий форвард Леон Драйзайтль, ещё по разу отличились Зак Хайман, Дарнелл Нурс и Коннор Макдэвид, также записавший на свой счёт результативную передачу. Для канадца эта шайба стала 62-й в нынешнем сезоне НХЛ, он возглавляет гонку снайперов лиги.

В этом столетии только одному игроку удавалось забить больше голов за одну регулярку — в сезоне-2007/2008 нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 65 шайб. Сейчас «Эдмонтон» провёл 77 матчей, и в распоряжении Макдэвида есть ещё пять встреч для погони за результатом россиянина.